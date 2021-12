Trino: i punti all'ordine del giorno del Consiglio comunale

Sono quattordici i punti all’ordine del giorno del Consiglio comunale di Trino convocato per domani, giovedì 30 dicembre, alle 18, in biblioteca civica “Favorino Brunod”. Sarà possibile seguirlo in diretta sui canali social del Comune di Trino.

La parte del leone la faranno il bilancio di previsione e i punti ad esso collegati, ma si partirà con i due punti tecnici rinviati la scorsa seduta. In apertura ci sarà infatti l’esame per l’approvazione dell’allegato energetico al regolamento edilizio comunale e a seguire l’adozione preliminare della variante parziale numero 4 al Piano regolatore generale comunale. Si proseguirà con la nomina di un nuovo membro della commissione consiliare permanente per lavori pubblici, territorio, ambiente, urbanistica, cultura, sport e istruzione. Il Consiglio tratterà poi la convenzione territoriale “Borghi delle vie d’acqua vercellesi” quale partenariato di progetto per l’identificazione del territorio compreso tra Valsesia, Canavese e Monferrato, a livello idrografico tra i fiumi Dora Baltea, Sesia e Po, per l’accesso ai fondi comunitari, istituzionali pubblici e quelli privati.

I punti legati al bilancio di previsione 2022-2024 che sarà affrontato al decimo punti della seduta: i gettoni di presenza 2022 per i consiglieri comunali; le aliquote Imu per il prossimo anno; l’addizionale comunale all’Irpef 2022; il piano finanziario e le tariffe per la Tari dell’anno nuovo; l’aggiornamento del documento unico di programmazione 2022/2024. Dopo il bilancio l’assemblea sarà chiamata alla revisione periodica delle partecipazioni possedute al 31 dicembre 2020, alla modifica del regolamento di polizia mortuaria, all’approvazione della convenzione e del nuovo statuto del Covevar per la gestione dei rifiuti, ed infine la ratifica della delibera di giunta sull’applicazione dell’avanzo di amministrazione.