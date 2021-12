Antidiscriminazioni: gli obiettivi del nuovo consigliere Candeli

Il neo consigliere provinciale Margherita Candeli fa il punto sulle deleghe assegnate, in particolare quella sull’antidiscriminazione.

“A seguito del conferimento da parte del presidente della Provincia di Vercelli Eraldo Botta - commenta Candeli - della delega sull'Antidiscriminazione, nelle prossime settimane programmerò un tavolo per promuovere occasioni d'incontro in collaborazione anche con il consigliere provinciale Gianna Poletti, al fine di approfondire insieme future iniziative convergenti”. La materia fa riferimento alla direttiva europea, il Tfue (trattato sul funzionamento dell'Unione Europea) che vieta espressamente le discriminazioni fondate su basi inerenti il sesso, razza o origine etnica, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale. Sono ancora molte, infatti, le persone che si sentono a disagio a parlare di diversità.

“Margherita - sottolinea Botta - ha la mia massima fiducia su questa materia delicata, sia per attitudine personale ed umana all’argomento che per la profonda conoscenza in merito data la sua professione d’insegnante”. “Ringrazio - conclude la Candeli - il presidente Eraldo Botta per la fiducia accordata con questo incarico che cercherò di svolgere nel migliore dei modi”.