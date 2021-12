Trino: scaricabili online i calendari della raccolta differenziata

Parecchie persone nei giorni scorsi hanno interpellato gli amministratori comunali per sapere quando è previsto l’arrivo dei calendari cartacei della raccolta differenziata per il 2022.

Il Comune di Trino spiega che non sono ancora pronti ma che è possibile vederli in anticipo on-line o scaricarli in formato pdf sul proprio computer. Il calendario sarà comunque disponibile a breve in forma cartacea negli uffici comunali e verrà data comunicazione appena Asm fornirà i calendari stampati.