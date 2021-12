In aumento i contagi: 39 positivi, 22 in quarantena preventiva

Santhià, Covid: è in aumento il numero dei contagi in città. Sono infatti 39, attualmente, i santhiatesi positivi al virus; 22 invece le persone in quarantena preventiva. Sono 6712 i santhiatesi che hanno effettuato almeno un tampone dall'inizio dell'emergenza sanitaria, di cui 405 dal 21 dicembre ad oggi. "Visto l'aumentare dei casi - spiega il sindaco Angela Ariotti - raccomandiamo a tutti di rispettare le semplici ma fondamentali norme di prevenzione che in questi due anni sono entrate a far parte della nostra vita".