Crescentino: sopralluogo del consigliere Andorno al Calamandrei

Nella giornata di oggi, martedì 28 dicembre, il consigliere provinciale con delega all’edilizia scolastica Pier Mauro Andorno ha visitato l’Istituto Tecnico Commerciale “Calamandrei” di Crescentino.

“La mia visita - commenta il consigliere - è stata programmata volutamente l’indomani del Consiglio d’insediamento del nuovo mandato a seguito delle elezioni del 18 dicembre scorso per dimostrare come, nelle nuove deleghe conferitemi dal Presidente Eraldo Botta, bisogna entrare subito nell’operatività delle partite aperte sul territorio”. Andorno infatti ha assunto la delega all’edilizia scolastica, nella contestuale scelta che ha visto la rotazione di tutte le precedenti. “Eredito - continua Andorno - senz’altro una situazione in miglioramento, sia per il lavoro promosso dal mio predecessore che dalle maggiori risorse di cui dispongono oggi le Province. E’ tuttavia necessario continuare a programmare costanti interventi nelle nostre strutture scolastiche per garantire un servizio adeguato agli studenti, che sono il nostro futuro”.

Il plesso Calamandrei infatti necessitava di alcuni interventi di messa in sicurezza completati nel 2021 e per cui ora si stanno ottenendo le certificazioni di prevenzione incendi. “E’ nostra premura - conclude Andorno - mettere al primo posto la sicurezza dei nostri ragazzi. Tuttavia sarà mio impegno visitare ogni scuola del territorio per ascoltare i dirigenti e gli insegnanti, potendo così prendere bene il polso della situazione. Ringrazio Gian Mario Morello per il lavoro svolto prima di me con grande competenza ed il presidente Eraldo Botta per la fiducia che mi ha concesso nel conferirmi questo nuovo delicato incarico, per il quale mi impegnerò al massimo”.