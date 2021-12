Trino: salgono a 32 le persone positive

Sono saliti a 32 i positivi a Trino che registra anche un incremento deciso nelle dosi di vaccino somministrate. Il sindaco Daniele Pane fa il punto della situazione.

I positivi al Covid-19: "Siamo a 32 trinesi positivi, di questi 15 sono non vaccinati, 2 vaccinati con tre dosi ed entrambi parte del personale sanitario, 15 vaccinati con due dosi – spiega Pane - Il tasso di incidenza della positività per i non vaccinati è di 1.137 ogni 100.000 abitanti, il ptsso di incidenza per i vaccinati è di 309 ogni 100.000 abitanti. Nei non vaccinati ci sono quattro volte di più la probabilità di contrarre il virus. L’età media degli attuali positivi è di 36 anni". Le condizioni dei 32 positivi: "Sono tutti a casa, qualcuno ha dei sintomi influenzali ed è seguito dalle Usca, gli altri invece stanno bene".

Il sindaco aggiunge: "E’ importantissimo proseguire con le vaccinazioni di richiamo e booster, e spero vivamente che con l’arrivo del nuovo vaccino Novavax molti scettici si convincano a vaccinarsi". Pane prosegue: "Buona parte degli attuali positivi deriva da attività di tracciamento a seguito di tamponi rapidi eseguiti autonomamente perché i figli avevano qualche sintomo. Eccetto il caso dei due soggetti di personale sanitario che hanno scoperto comunque la positività con attività di screening nelle rispettive strutture lavorative". I dati sulle vaccinazioni: "Il 90 per cento dei trinesi ha ricevuto la prima dose, l’87 per cento la seconda dose, il 45 per cento la terza dose booster". Riguardo ai controlli sul Green pass nei locali della città, appena introdotto l’obbligo erano state comminate due multe, una al dipendente sprovvisto del certificato verde e una al titolare per il mancato controllo. Per il resto, i successivi controlli di carabinieri e vigili urbani non hanno prodotto nessun altro verbale.