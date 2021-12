Mostra "La Valsesia incontra il Giappone": rinviata la degustazione

Varallo: è stata rinviata la degustazione culinaria Valsesiana-Giapponese organizzata per oggi, lunedì 27 dicembre alle 17, nell’ambito della mostra “La Valsesia incontra il Giappone” in programma a Palazzo d’Adda fino al 2 gennaio.

Con una lettera indirizzata alle autorità del territorio, il Prefetto di Vercelli ricorda infatti che il Decreto Legge n.221/2021, in vigore dal giorno di Natale, prevede ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell’epidemia di Covid-19, tra le quali il divieto fino al 31 gennaio 2022 di eventi che implichino assembramenti. La degustazione, assicurano gli organizzatori, avrà luogo non appena la situazione sarà tornata alla normalità.