Il Riso Venere® protagonista di una campagna pubblicitaria

Una gran bella novità nel panorama del riso: la propone per Natale Riso Scotti, con uno spot che fa vivere tutta la bontà e l’originalità del più conosciuto e amato riso nero italiano, che porta il nome della Dea della bellezza e dell’amore: Venere®.

Questo riso dal colore esclusivo e dal sapore inconfondibile viene coltivato solo nella Valle del Tirso in Sardegna , oltre che nelle zone di Vercelli e Novara, per poi essere lavorato secondo un protocollo e sostenibile. L’azienda pavese ha scelto di raccontarlo attraverso la voce e il volto di Valentina Di Paola, modella ed attrice argentina con profonde radici italiane. “A partire dal 1° gennaio 2022, Riso Scotti è l’unica azienda a commercializzare la varietà Venere® – precisa Umberto Rovati, Marketing Manager Riso Scotti – avendo siglato un accordo di licenza esclusiva con Sa.Pi.Se, la Cooperativa Sardo Piemontese Sementi che detiene la proprietà del marchio e controlla la filiera agricola. Alla base dell’accordo c’è un progetto di valorizzazione sui mercati nazionali ed esteri. Noi siamo già leader nel mondo con i risi italiani di eccellenza per risotto Carnaroli e Arborio, ma in più Venere® concilia i valori dell’italianità con la perfetta multifunzionalità: infatti, è adatto a primi piatti, contorni, piatti unici; risponde perfettamente alle esigenze di consumo del riso più diffuse nei cinque continenti. Ed è quello che ci proponiamo di raccontare e far conoscere, a partire da questo spot”.

Lo spot verrà proposto sui canali Facebook, Instagram e Youtube e sarà oggetto di una campagna social. Da domenica 26 dicembre sarà trasmesso sui principali canali nazionali con oltre 2000 passaggi, di cui circa il 50% in fascia prime time . Venere® sarà inoltre protagonista nella trasmissione di Gerry Scotti “Caduta libera”, con una telepromozione dal 2 all’8 gennaio.