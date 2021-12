Leri Cavour: le torri dell'ex centrale illuminate con luci d'artista

E’ programmata per questa sera, venerdì 24 dicembre, alle 18,30, l’illuminazione architetturale della torri di raffreddamento dell’ex centrale termoelettrica “Galileo Ferraris” di Leri Cavour.

Lo comunica Roberto Amadè, presidente dell’associazione L.E.R.I. Cavour: "Ci stavamo lavorando da tempo e finalmente abbiamo raggiunto questo obiettivo a cui tenevamo molto. Sono veramente felice per questo momento che stasera illuminerà le torri dell’ex centrale di Leri". L’illuminazione architetturale sarà attiva dal 24 dicembre al 30 gennaio ed è curata dall’associazione L.E.R.I Cavour in collaborazione con Piazza Impianti e Galileo Ferraris srl. Amadè aggiunge: <"Verranno illuminate le torri di raffreddamento della “Galileo Ferraris” trasformandole in grandi installazioni artistiche, un evento senza precedenti nel quale la “luce” diventerà “arte” e tramuterà le torri in un faro che darà risalto alla storia dell’intero territorio".

Sulla torre numero 1 sarà proiettata l’immagine di Camillo Benso conte di Cavour che fu proprietario del borgo di Leri, vicino alla ex centrale, dove trascorse momenti importanti della sua vita come innovatore e sperimentatore agricolo, ma prendendo anche decisioni importanti per la politica nazionale. Fu anche consigliere comunale a Trino. Sulla torre numero 2 verranno proiettate le immagini di Galileo Ferraris, nato nella vicina Livorno Ferraris, di Giovanni Battista Viotti, tra i più grandi violinisti al mondo di musica classica nel 1700, nato a Fontanetto Po, anch’esso vicino alla ex centrale, e di Nikola Tesla, vero genio, fu inventore, fisico e ingegnere elettrico.cCon l’associazione L.E.R.I Cavour, Piazza Impianti e Galileo Ferraris srl, ha lavorato al progetto la ditta Proietta srl che curerà la proiezione, mentre il progetto grafico e l’ideazione artistica sono di Roberto Amadè, come detto, presidente della L.E.R.I. Cavour che significa Laboratorio Educativo Risorgimentale Italiano.

L’associazione è stata fondata da Amadè con Marianna Fusilli e Luciano Vigani, ed è nata con lo scopo primario di tutelare e promuovere il recupero del borgo di Leri, storica tenuta agricola del conte Camillo Benso di Cavour, attraverso eventi artistici, culturali, musicali e storici. L’intento è di recuperare e diffondere la memoria di un patrimonio storico che ha dato vita alla prima fiamma dell’Unità d’Italia e che ha ospitato, tra i tanti, personaggi illustri come Giuseppe Verdi. L’idea di illuminare le torri adiacenti al borgo di Leri nasce proprio con lo scopo di farle diventare un immenso faro d’arte nella notte, capace di richiamare gli sguardi e illuminare la storia dell’intero territorio.