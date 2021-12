Trino: mercato anticipato al pomeriggio di venerdì 24 dicembre

Si svolgerà venerdì pomeriggio il mercato straordinario a Trino.

Essendo sabato, giorno abituale di mercato, il 25 dicembre, il sindaco ha emesso un’ordinanza con cui autorizza lo svolgimento del mercato alla vigilia di Natale. L’appuntamento è quindi per domani, venerdì 24 dicembre, con il mercato in programma dalle 14,30 alle 18 in piazza Mazzini. C’è l’adesione di almeno sei operatori ambulanti. Per ragioni di viabilità, il mercato si potrà svolgere limitatamente ai posteggi di piazza Mazzini e limitatamente agli operatori che hanno presentato un’apposita istanza per prendere parte al mercato.