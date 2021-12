Stroppiana: è allarme furti, predisposti pattugliamenti notturni

Allarme rosso per i furti a Stroppiana: le effrazioni sono state oltre una ventina in pochi giorni, soprattutto concentrate in via Roncarolo e via Tabia, che confinano con le risaie verso Pertengo, e dalla parte opposta in via Roma, che dà sulla strada che porta a Villanova Monferrato.

Il sindaco Maria Grazia Ennas, coordinandosi con i carabinieri e la polizia unionale, ha predisposto pattugliamenti continui diurni e notturni e consiglia: «Chiamate il 112 al minimo sospetto».

Approfondimento sul numero de La Sesia in edicola venerdì 24 dicembre