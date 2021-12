Gattinara: l'atrio del municipio colmo di balocchi

Gattinara: l’atrio del Comune è colmo di balocchi. Successo per l’iniziativa “Un giocattolo per amico”. L’assessore alle Politiche giovanili Elisa Roggia nei giorni scorsi ha proposto ai gattinaresi di portare giochi nuovi o inutilizzati da donare ai bambini meno fortunati della città. Dal 14 al 22 dicembre decine di persone si sono recate in municipio per aderire all'iniziativa benefica.

"L’idea lanciata dall’assessore Roggia - commenta soddisfatta il sindaco Maria Vittoria Casazza - ha riscosso successo ed è veramente encomiabile la generosità di tanti gattinaresi che hanno aderito impacchettando con amore i giochi". Grazie a Pro Loco, Consorzio Casa e Croce Rossa, che hanno sin da subito condiviso l'intento, è stato possibile consegnare i giochi ai bimbi di famiglie che a seguito della crisi e del Covid si trovano in serie difficoltà. Franco Montà, presidente del comitato locale della Croce Rossa e un volontario si sono occupati di ritirare i doni per procedere alla distribuzione. "Quest’anno per tanti bimbi Babbo Natale veste la divisa rossa dei volontari della Croce Rossa - conclude Casazza - e gesti d’altruismo e solidarietà come questo, aprono il cuore e trasmettono il vero senso di Comunità dove ognuno può fare moltissimo per l’altro".