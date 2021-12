Trino: il programma del weekend di Natale

Ultimi giorni di eventi pre natalizi per il programma approntato dal Comune di Trino con le associazioni cittadine.

Domani, giovedì 23 dicembre, in mattinata Babbo Natale ed elfi della Pro Loco porteranno i doni nelle scuole. Nella chiesa di San Giovanni aprirà la mostra delle opere e del presepe di Biagio Vellano a cura della Pat: sarà aperta fino al 6 gennaio dalle 10 alle 11,30 e dalle 15 alle 17,30. La Pat ha inoltre allestito l’albero di Natale sotto l’atrio municipale. Dalle 15 alle 18 in biblioteca e nella propria sede Artedù proporrà il laboratorio per bimbi “Nataleggendo”, tra gioco, animazione e lettura. Alle 21,30 nella chiesa parrocchiale di San Bartolomeo ci sarà il concerto di Natale della Banda cittadina “Giuseppe Verdi” diretta da Bruno Raiteri: il programma prevede “White Christmas”, “Jingle Bell Rock”, un arrangiamento di Marcello Trinchero sui brani dei film della Disney, “Stille Nacht”, “We are the world” e “Jingle Bells”.

Venerdì 24 dicembre, dalle 15,30 alle 18,30, al Teatro civico ci sarà “MaratoNatale”, il concertone dei ragazzi dell’associazione Artedù. Dalle 23 al Civico appuntamento con il bar Cose Buone per “Aspettando il Natale”, mentre a mezzanotte nella parrocchiale di San Bartolomeo ci sarà la messa di mezzanotte di Natale. Sabato 25 dicembre alle 10 verrà celebrata la classica messa natalizia.

Nei giorni scorsi sono stati parecchi gli appuntamenti (vedere la fotogallery), da “Christmas on stage” con teatro, musica e danza proposti da Yully Dance, Officina Cinematica e Donne in cammino, alla presentazione del libro di Rita Tavano “Proprio così o quasi”, il “Natale Judo Trino” della Marmar, l’inaugurazione della mostra fotografica “La Divina” di Alessandro Accossato ispirata a Dante Alighieri. E poi il concerto di Natale della Fidas con la corale San Martino di Fontanetto Po. Domenica si è svolto il mercatino di Natale in pieno centro con tantissime bancarelle e la grande partecipazione delle associazioni trinesi, oltre al trenino e la banda dei Babbi Natale. E’ stato presentato in biblioteca “Canti semplici per la comunità parrocchiale” di don Dante Destefanis, riedizione a cura di Bruno Ferrarotti. ‘L Lantarnin dal Ranatè al Civico ha presentato la commedia della “Bottega Attori”.