Trino: sono 13 le persone positive, l'età media è di 38 anni

Aumentano i vaccinati a Trino, aumentano anche i positivi attuali al Covid-19, intanto sono iniziate le vaccinazioni anche per i bambini fra 5 e 11 con i primi piccoli trinesi ad aver ricevuto la dose di vaccino.

I positivi: "Attualmente registriamo 13 persone positive al Covid-19 nella nostra città - spiega il sindaco Daniele Pane - Sono tutti a casa, senza particolari problemi, l’età media è di 38 anni e influisce il contagio in età scolastica". Le vaccinazioni: "Siamo all’89 per cento dei trinesi dai 12 anni in su vaccinati con la prima dose, rispetto all’80,3 per cento d’Italia, all’85 per cento con la seconda dose, contro il 74,6 per cento italiano, e il 42 per cento con la terza dose, rispetto a 23,8 per cento nazionale. Intanto è iniziata la vaccinazione anche per i bambini tra 5 e 11 anni e nei prossimi giorni avremo i primi dati".

Intanto ieri a Morano sul Po si è concluso il terzo fine settimana di vaccinazioni con altre 541 dosi somministrate. Al centro vaccinale allestito nel vicino paese, hanno collaborato diverse associazioni di volontariato trinesi.