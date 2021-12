Un regalo solidale: iniziativa per 60 famiglie in difficoltà

Santhià: si chiama "Un regalo solidale” ed è la nuova iniziativa del Comune per dare, durante questo periodo di avvicinamento al Natale, un aiuto concreto alle famiglie in difficoltà. A collaborare con l'amministrazione per la riuscita del progetto il Banco Solidale e negozi di giocattoli e prodotti per l’infanzia ovvero Cartoleria Santhiatese, Digitalissimo e Marmony. Alle famiglie verranno consegnati dei buoni regalo da spendere in queste attività commerciali: il Banco Solidale e l’assistente sociale provvederanno ad individuare ed avvisare le famiglie interessate dal progetto affinché ritirino il proprio buono regalo. Sono 60 circa le famiglie convolte: più di 100 regali previsti per i bambini. Il Sindaco Angela Ariotti spiega: "Anche quest’anno, in un periodo particolarmente difficile, abbiamo sposato il progetto con la speranza di poter aiutare tante famiglie in difficoltà. Il Banco Solidale e l’assistente sociale, molto attenti alle esigenze dei più fragili, individueranno le famiglie a cui sarà consegnato il buono regalo solidale da utilizzare in città".