Gattinara: l’hospice cerca personale infermieristico

Gattinara: l’hospice Casa Tempia cerca personale infermieristico. La Fondazione Tempia è alla ricerca di personale infermieristico per l’hospice Casa Tempia di Gattinara, punto di riferimento per la provincia di Vercelli per le cure palliative, gestito sotto la supervisione dell'Asl di Vercelli. Le candidature sono aperte per donne e uomini in possesso di una laurea in scienze infermieristiche. La risorsa inserita opererà all'interno di una squadra di professionisti qualificati nel lavoro quotidiano di assistenza, in ospite o a domicilio, ai pazienti terminali. Chi fosse interessato può chiedere informazioni o inviare il suo curriculum vitae all’indirizzo di posta elettronica [email protected]