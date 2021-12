Rimpasto di giunta: Fabrizio Bonaccio vicesindaco

Borgosesia: rimpasto di Giunta. Il sindaco Paolo Tiramani spiega "Leggo illazioni sui social e devo fare chiarezza: abbiamo deciso, insieme alla giunta, di nominare Fabrizio Bonaccio, già assessore ai Lavori Pubblici, mio vice. Si tratta di una decisione legata all’evidenza dei ripetuti impegni familiari di Emanuela Buonanno, che al momento si trova in Sudafrica per un lieto evento familiare e che spesso nell’ultimo anno ha avuto impegni personali che l’hanno tenuta lontana dagli uffici comunali. Nella situazione contingente, vista la drammatica situazione del Paese nel quale ad oggi Emanuela si trova e la risaputa difficoltà nei collegamenti tra quel Paese ed il resto del mondo – continua il sindaco - abbiamo preso questa decisione che nulla toglie alla stima sempre viva da parte mia e di tutta la giunta per Emanuela Buonanno e per il lavoro da lei svolto in questi anni: le sue deleghe rimangono intatte, così come la sua appartenenza alla squadra non viene in alcun modo messa in discussione. Semplicemente – conclude Tiramani – abbiamo ritenuto opportuno affidare il ruolo di Vicesindaco a Fabrizio Bonaccio in quanto persona sempre presente e dunque in grado di ricoprire questo incarico con la necessaria continuità".