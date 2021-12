"Trino non è territorio idoneo ad ospitare un sito nucleare"

"Sindaco di Trino, trinesi, vi pare che questo territorio sia idoneo per ospitare un deposito o un impianto nucleare? Assolutamente no". Lo ha affermato Gian Piero Godio di Legambiente e Pro Natura alla serata trinese su “Nucleare di 4ª generazione? Il problema non cambia!” organizzata dal gruppo di Trino di Legambiente e durante la quale si è parlato anche del deposito nazionale.

Su quest’ultimo tema è intervenuto Fausto Cognasso, Legambiente Trino: "Il sindaco di Trino dice che se si deve fare il deposito nucleare “io sono responsabile e lo voglio fare io”. Non lo può dire perché non è nei 67 siti selezionati e ci sono delle regole dettate da Sogin di aver prima depositato note e studi e poi arrivare al seminario nazionale, mentre lui è passato direttamente al seminario dove non dice ciò che ha sbandierato per due anni, ma una cosa più sottile, ovvero che “se c’è da fare la revisione della carta e poi rientro in quei 67 siti, io mi candido”. Quindi non dice che vuole il deposito ma di fare la revisione e Sogin glielo permette. A Sogin abbiamo chiesto perché glielo hanno permesso e ci hanno risposto che al sindaco di un paese che ospita una centrale nucleare non si può non dare la parola sul nucleare. Pane pensa a far venire il nucleare, prendere i soldi e reggere il comune. Non lo fa solo lui, lo hanno fatto altri in passato".

Godio ha aggiunto: "Non si può pensare di candidare il territorio di Trino, escluso dai criteri applicati dalla Cnapi perché non è utilizzabile in quanto alluvionabile dal Po e invadibile dall’incidente previsto dai piani di emergenza vigenti, per cui il territorio va sotto di metri in caso di rottura della diga del Moncenisio. La parte superiore presenta caratteristiche che verrebbero scartate anche da un bambino, sia per fare una centrale nucleare che un deposito, per la falda che è sotto di 50 centimetri al livello del suolo. E ci sono i laghi di cava che dimostrano durante l’anno il livello di falda. Credo che né una centrale nucleare né un deposito si possano fare a bagnomaria e riesco a spiegarlo anche ai bambini dell’asilo. Non solo queste falde sono superficiali ma sono anche vulnerabili, come da carta ufficiale della Regione Piemonte, non di Legambiente. La fascia centrale poi è area protetta e ci sono aree contigue e riserve naturali convalidate a livello italiano ed europeo. Il sindaco nel dibattito ufficiale ha detto che il materiale radioattivo ce l’abbiamo già: ma bisogna ricordare le quantità, in termini di volumi e di bequerel ce n’è l’1 per cento, e col deposito si passerebbe al 99 per cento. Quell’1 per cento non deve rimanere lì, deve andare in un luogo, difficile da trovare, che sia meglio dell’attuale. Sindaco di Trino, trinesi, Legambiente, vi pare che questo territorio sia idoneo per fare un impianto nucleare?".

Il moderatore della serata Umberto Lorini è intervenuto: "Non si va a concludere il seminario nazionale con l’intervento di un soggetto che non era nemmeno legittimato a intervenire perché Sogin ha messo delle regole, ma le ha violate facendo intervenire anche chi non aveva titolo a farlo. Il nostro timore è che tutto questo carrozzone messo in piedi si riveli tale e che la procedura di trasparenza sia stata una manfrina nell’attesa che qualcuno venisse fuori a dire “ma sì, ce lo prendiamo noi”, escludendo i criteri alla base". Infine il consigliere comunale Alessandro Portinaro: "Esaminando i criteri di esclusione, su Trino ce ne sono più di uno e anche rilevanti. La richiesta di revisione di quella carta nell’ottica di allargare la maglia va esattamente al contrario di quanto serve, passare da Cnapi a Cnai ed essere più stringenti e ragionare sui punti di conoscenza dopo il seminario ed escludere ulteriori aree. Il dire “provate a rivedere se magari rientriamo” è pericoloso perché inquina un processo: di fronte a 100 soggetti che dicono no, che uno alzi la mano e dica “sono disponibile”, è un alibi perfetto per gli altri per dire non lo prendiamo perché c’è quell’altro che lo prende. E’ un dato pericoloso. Sollevo una questione democratica: un sindaco pro tempore che va a fare una richiesta di quel tipo senza alcun mandato né della giunta né del consiglio credo faccia un atto di una violenza e gravità del rispetto delle competenze delle istituzioni. Avrà anche il consenso enorme dei nostri concittadini, ma il costrutto democratico e istituzionale prevede una serie di passaggi da rispettare. E di fronte alla mia obiezione sul sito di Leri che non sarà più utilizzabile perché ci sarà il fotovoltaico, lui ribatte che se serve altro terreno bisogna ricordare che anche Leri una volta era agricolo. Spero che si riesca ad aumentare il livello di attenzione dei nostri concittadini e non solo, non è un tema solo trinese ma sovracomunale, che si tratti dello smantellamento della Fermi, dei siti nucleari, del deposito".