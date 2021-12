A Trino va in scena il matrimonio tra Babbo Natale e la Befana

Inutile nasconderlo: negli anni scorsi, la voce, di un "love affair" tra Babbo Natale e la Befana girava. E anche con una certa insistenza.

Da qui, un matrimonio vero e proprio, addirittura nella nostra Provincia, neanche i colleghi più agguerriti di cronaca l’avrebbero azzardato. E invece, eccolo qui, in diretta e davanti a vicesindaco e telecamere, il fatidico scambio di anelli tra i due dispensatori di doni più amati dai bimbi di tutto il mondo è avvenuto, per la precisione a Trino, a due passi dal palco della struttura del mercato coperto di Piazza Comazzi.

Lo storico sì, in realtà, ha fatto da preziosa ouverture dal contest per il “Babbo Natale e la Befana dell’anno”, disfida all’ultima nota, colpo artistico ad effetto, battute e simpatia, concluso con i due vincitori, la Befana Giulia Luzzi, torinese, cantante di fama nazionale con partecipazione ad Amici di Maria De Filippi, e il Babbo Natale dell’anno, di Asti, Natalino Contini, mago e Presidente del Circolo della Magia di Torino, assoluti mattatori in questa prima edizione di questo talent show dedicato alle due figure più importanti del Natale, meticolosamente organizzato da Stefano Buscaglia. Lo show, presentato dalla conduttrice Rai Camilla Nata (supportata da una Giuria di Qualità di tutto rispetto che ne ha decretato gli esiti), ha tenuto infatti a battesimo il format, che ha intenzione di diventare appuntamento fisso nello Stivale negli anni a venire.

Sotto le telecamere di Rai Tre, edizione del Tgr Regionale, hanno riscosso applausi trenta artisti tra cantanti, maghi e gruppi musicali. Menzione speciale per la scuola di ballo di Trino “Il sogno di Giò”, che ha letteralmente "strappato" una grande ovazione da parte del pubblico presente (e non solo per il fatto di giocare in casa). Stessa cosa per il vercellese Marco Cannas, un Renato Zero coi fiocchi, che ha fatto venire i brividi con la sua interpretazione di “Amico” del 1980 a firma Dario Baldan Bembo, Franca Evangelisti e Renato Fiacchini. L’evento si incastona nel lungo elenco delle manifestazioni del Natale Trinese 2021: così, nello stesso pomeriggio di domenica 12 dicembre, La Marcia della Solidarietà, aveva fatto tappa presso la Casa di riposo, con l’omaggio floreale, da parte dell'amministrazione guidata dal Sindaco Daniele Pane e A.O.T.C., ad un ospite della struttura, accompagnata da Elfi e musicisti, ovviamente alla dovuta distanza di sicurezza. Come si suol dire, ‘buona la prima’: resta solo da vedere se la neo coppia di… sposini resisterà l’urto del menàge familiare dopo le adrenaliniche fatiche del 6 gennaio...