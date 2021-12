Tre trinesi su dieci hanno già ricevuto la terza dose

Salgono al 36 per cento i trinesi che hanno ricevuto la terza dose di vaccino anti Covid-19.

"Ad oggi a Trino abbiamo l’89 per cento della popolazione vaccinata con la prima dose, l’85 per cento con la seconda e il 36 per cento con la terza - spiega il sindaco Daniele Pane - Per quanto riguarda invece gli attualmente positivi, nella nostra città cinque persone sono positive al Covid-19". Pane aggiunge: "Registriamo quindi un leggero aumento dei casi nelle ultime due settimane, dopo un lungo periodo in cui non si registravano nuove positività. Ad oggi sono 5 i soggetti positivi tutti a domicilio e in buone condizioni di salute, alcuni asintomatici. Risulta inoltre in quarantena una classe della scuola media, in quanto tra i positivi c’è un minore frequentante il nostro Comprensivo". Sulle vaccinazioni il sindaco, che lo scorso fine settimana si è sottoposto alla terza dose, prosegue: "L’ultimo weekend di vaccinazioni prima della pausa natalizia all’hub vaccinale allestito temporaneamente al Comune Morano sul Po si terrà sabato 18 e domenica 19 dicembre". Al centro vaccinale di Morano collaborano anche i volontari trinesi.

La prenotazione per la fascia 5-11 anni: "Da ieri, lunedì 13 dicembre, è possibile manifestare la pre-adesione sul portale www.ilpiemontetivaccina.it, per le vaccinazioni nella fascia di età 5-11 anni. Le vaccinazioni inizieranno nei prossimi giorni negli hub ospedalieri specifici per i bambini, individuati dalle aziende sanitarie, o dal proprio pediatra, se vaccinatore. Nei giorni successivi alla preadesione arriverà l’sms di convocazione con data, luogo e ora dell’appuntamento. Abbiamo già dato la nostra disponibilità a fornire spazi idonei, qualora fosse necessario, anche per i bambini, e appena avremo comunicazioni più precise da parte dell’Azienda Sanitaria Locale di Alessandria ne daremo tempestiva comunicazione". I tamponi gratuiti: "Sempre da lunedì 13 dicembre è possibile fare tamponi gratuiti per gli studenti tra i 12 e 18 anni, che sono in attesa del Green Pass dopo la prima dose, per salire sui mezzi di trasporto pubblico".