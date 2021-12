Addio a Giovanni Casciano, barbiere di generazioni di santhiatesi

Barbiere di generazioni di santhiatesi, la città perde un altro dei suoi personaggi storici. All'età di 82 anni è morto Giovanni Casciano, barbiere di corso Nuova Italia. Con la moglie Agnese, parrucchiera per signora, ha condiviso anche la vita lavorativa: i loro due piccoli negozi erano infatti comunicanti. Da tutti ricordato come una persona appassionata al suo lavoro, sono state tante le persone che lo ricordano come un amico sincero e dalla risata contagiosa. Molti andavano a fargli visita in negozio, diventato negli anni un punto di ritrovo.