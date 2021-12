Trino: presentato il volume "L'eutanasia della democrazia"

E’ stato presentato nell’ambito delle iniziative natalizie trinesi il libro “L’Eutanasia della Democrazia” di Giuseppe Benedetto, presidente della Fondazione Luigi Einaudi. Alla presentazione hanno partecipato con l’autore, il sindaco Daniele Pane e il sindaco di Sant'Angelo Lomellina, Matteo Grossi.

Come spiegano dalla Fondazione, “L’Eutanasia della Democrazia ha la prefazione di Sabino Cassese, e individua nell’abolizione dell’autorizzazione a procedere per i membri del Parlamento, avvenuta sotto l’incessante spinta delle piazze forcaiole seguita alla stagione politica di “Mani pulite”, uno dei passaggi cruciali della nostra democrazia, che ha inciso in modo irreversibile sul rapporto tra i poteri dello Stato. Secondo l’autore Giuseppe Benedetto, nel libro 'c’è la fotografia di due epoche, quella della Costituente e poi quella del ’93, quando l’articolo 68 è stato modificato. Un punto di equilibrio era stato trovato nel ‘93, poi tutto è crollato la notte delle monetine al Raphael, quando i parlamentari si sono consegnati al populismo'".

Dalla Fondazione proseguono: "In quest’opera, oltre alla fedele esposizione del dibattito parlamentare antecedente alla riforma, vi è anche uno scrupoloso lavoro di ricerca sulle guarentigie parlamentari. Quando nacquero? Perché? Cosa prevedono le Costituzioni degli altri Paesi occidentali? Domande essenziali per comprendere l’evoluzione della nostra democrazia. La risposta del libro è che siamo un unicum nel panorama mondiale. Nella sua prefazione, il professor Sabino Cassese scrive: 'Ripercorrere il dibattito del 1992-1993 consente di ricostruire gli elementi che influenzarono una decisione affrettata. Valutare comparativamente il regime delle garanzie per i parlamentari consente di comprenderne il ruolo in tutte le democrazie moderne. Di qui il merito di questo libro, che riporta all’attenzione dell’opinione pubblica un tema importante per il futuro della nostra democrazia'".