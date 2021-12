Una "giornata del cuore" per la ricerca sulle malattie genetiche rare

Caresana: una 'giornata del cuore' per sostenere la ricerca sulle malattie genetiche rare. Raccolti 469 euro per Telethon. Nella veste di volontario il vicesindaco Elio Binelli che ha allestito, sul sagrato della chiesa parrocchiale, lo stand per la distribuzione dei 'cuori di cioccolato' e altri gadget che hanno consentito la raccolta di fondi. L'iniziativa pre natalizia da alcuni anni ormai trova nella comunità caresanese una significativa risposta di generosità.