Raccolti 309 con i "Sogni di cioccolato" contro le leucemie

Motta de' Conti: raccolti 309 euro a favore dell'Associazione italiana contro le leucemie, i linfomi e mielomi. Il vicesindaco Cristina Ferraris, da anni ormai referente in paese dell'iniziativa benefica, ha consegnato le confezioni 'Sogni di Cioccolato' ovvero la tradizionale Stella di Natale, ormai icona della solidarietà per Ail, ma in versione dolce. In periodo pre pandemico, in paese veniva allestito sul sagrato della chiesa lo stand per la distribuzione delle piante fiorite a fronte di offerte per l'associazione. Già nel 2020 Ferraris ha provveduto alla consegna a domicilio, a quanti l'hanno prenotato le confezioni. "Grazie di cuore a tutti coloro che hanno contribuito all' iniziativa 'Sogni di Cioccolato'" commenta la referente.