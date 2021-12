Il Festival del torrone anticipa il Natale

Natale 2021 a Crescentino: tra i tanti appuntamenti in cartellone il “Festival del torrone” è un ghiotto invito anche per i più pigri per uscire e tuffarsi nell’atmosfera natalizia.

Nel fine settimana del 18 e 19 dicembre nel centro storico verranno allestiti gli stand dei premiati maestri torronai e le bancarelle di cioccolato e dolciumi; tante le animazioni che faranno da corollario alla manifestazione dedicata a uno dei principali dolci della tradizione natalizia: sabato 18 dicembre, dalle 15,30, musiche natalizie con la Babbo Natale Street Band di Cinzia Tarditi ed Eric Ceretto Castellano mentre domenica 19 dicembre, sempre a partire dalle 15,30 ci saranno le tradizionali pive natalizie proposte dagli zampognari. Le mascotte di Minnie e Topolino regaleranno ai più piccoli sculture di palloncini e selfie ricordo mentre lo spettacolo degli sbandieratori del Borgo San Marzanotto di Asti offerto dalla Compagnia delle Botteghe, darà un tocco in più di allegria.

In piazza Vische “Natale in giostra” con la base spaziale di Paperino sarà operativa tutti i pomeriggi.

Le bancarelle saranno aperte sabato 18 dicembre dalle 15 alle 19 e domenica 19 dicembre dalle 10 alle 19.

La giornata si chiuderà con il tradizionale “Concerto di Natale” della banda musicale Luigi Arditi: giunto alla trentanovesima edizione, saranno eseguiti brani della tradizione natalizia e classici intramontabili; un appuntamento da non perdere per gli amanti della buona musica alle 21 al Teatro Comunale “Cinico Angelini” di via Manzoni.