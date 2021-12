Gli anniversari di matrimonio dell'8 dicembre

Non importa se ogni anno il numero delle coppie si riduce, ma nel giorno dell’Immacolata Concezione la comunità fontanettese non rinuncia a festeggiare gli anniversari di matrimonio. Una tradizione che si ripete da decenni e che non saranno certo le condizioni del momento ovvero pandemia, minor numero di matrimoni e aumento delle separazioni, ad annientare la gioiosa consuetudine. Cinque le coppie che nella solennità dell’otto dicembre si sono presentate nella parrocchiale e hanno partecipato alla funzione celebrata da don Antonello Solla, rinnovando le loro promesse matrimoniali. Qui i festeggiati: Sara Lanzolla e Simone Busnengo venti anni insieme, trent’anni per Carola Panti e Marco Tessarin, Elisabetta Ravasenga e Mino Milano, quarantacinque anni per Marinella Rondano e Renato Gottardello e ben cinquantacinque per Adriana Gambera e Agostino Chenna.