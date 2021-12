Addio a Ciano Monti, uno dei fondatori della Famija Santhaiteisa

Santhià: cordoglio in città per la morte di Luciano Monti. Ciano, così lo chiamavano tutti, aveva compiuto 70 anni il 30 novembre. Pensionato Enel, carnevalante doc, è stato per anni priore della banda I Giovani e tra la fine degli anni '70 e inizio '80. Era uno dei componenti del gruppo carnevalesco Blue Belles. Seguiva sempre la band La Curva in tutte le sue uscite ed è stato per tutti loro musici, i figli Marco e Roberto in primis, un punto di riferimento. Nel 2014 era stato uno dei soci fondatori della Famija Santhaiteisa. Nei ricordi sui social network viene ricordato il suo sorriso, la sua allegria, la battuta pronta, disponibile con tutti, il suo esser una amico di molti, sempre insieme alla moglie Patrizia.