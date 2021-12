Un fine settimana ricco di appuntamenti natalizi

Trino: lo spettacolo “Danza e musica per Natale” di questa sera, venerdì 10 dicembre, apre il fine settimana di appuntamenti per il periodo natalizio. L'appuntamento è per le 21 al Teatro Orsa: lo spettacolo è organizzato come sempre dell’Associazione trinese Amici pompieri con la collaborazione de “Il Sogno di Giò”. Ospite d’onore è l’illusionista Manuel Guarnori.

Sabato 11 dicembre al mattino, al mercato, saranno ancora presenti gli Alpini per proporre gli ultimi “Alberi di Lucio” disponibili, mentre in piazza Montagnini a Robella il Circolo Amici Robellesi dalle 14,30 alle 17 propone la castagnata; dalle 15 in piazza Audisio ci saranno i Babbi Natale in moto della Three Towers e alle 17 il vin brulè da Jolie Cafè. Alle 16 invece all’ex Ipab “Sant’Antonio Abate” c’è il concerto di Natale per gli ospiti con Roberto Amadè e il coro dei Three Towers.

Un altro appuntamento della giornata non si svolgerà invece a Trino bensì a Torino, ma protagonisti saranno tanti trinesi nel concerto “Note d’Aurora” che segna il ritorno in scena dell'Orchestra Melodica Aurora che si esibirà all'Officina della Scrittura della Manifattura Aurora in Strada Abbadia di Stura 200 a Torino, in un coinvolgente concerto swing jazz anni '30-'40-'50. Prima del concerto sarà possibile visitare il Museo Officina della Scrittura dalle 16, mentre dalle 18 entrerà in scena l’Orchestra Melodica Aurora. Chi fosse interessato può scrivere a [email protected] o telefonare allo 011-0343090.

Tornano a Trino, alle 20,30 al Teatro civico spazio alla cerimonia del Coni per il “Premio Talento vercellese” con la consegna delle benemerenze provinciali.

Domenica 12 dicembre l’Associazione Arma Aeronautica alle 10 in piazza dell’Aeronautica celebra la Madonna di Loreto, patrona degli aviatori. Dalle 10 alle 15,30 sotto l’atrio municipale “La casa del giocattolaio” propone un gioco itinerante per i bambini. Alle 15,30 dal mercato coperto parte la “Marcia della solidarietà” e alle 17 c’è la finale di “Babbo Natale e Befana talent show”.

Dal 13 al 18 dicembre arriva la “Christmas Sport Week” con prove gratuite proposte da Angry Wheels Mtb, Judo Marmar, Karate Pontestura-Trino, Officina Cinematica, Pallacanestro Trino, Tennis Tavolo Green Trino-Palazzolo, Play Sport School, Il Sogno di Giò, Yulli Dance. Chi volesse avere informazioni sugli orari e sulle prove gratuite può farlo ai seguenti contatti: Angry Wheels Mtb al 335-5416038; Judo Marmar al 348-9338688; Karate Pontestura al 331-3640808; Officina Cinematica al 392-7707051; Pallacanestro Trino al 338-9255115; Tennis Tavolo Green al 377-1606870; Play Sport School al 351-8161626; scuola di danza “Il Sogno di Giò” al 347-9463203; Yulli Dance al 388-9907719.