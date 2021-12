Sversamento di sostanze oleose: provinciale per la Lomellina chiusa

Caresana: sversamento di sostanze oleose sul manto stradale della circonvallazione comunale. Su disposizione della Provincia è stato chiuso al traffico per la notte tra il 9 e il 10 dicembre il tratto tra l'impianto semaforico di corso Roma e l'incrocio per Stroppiana (dopo Idea ceramica).

"Oggi, venerdì 9, si sta provvedendo alla messa in sicurezza dell'area interessata e successivamente sarà riaperto il tratto stradale interdetto al traffico - spiega il sindaco di Caresana Claudio Tambornino -. La viabilità principale da e per la Lomellina è stata dirottata per il tempo necessario su corso Roma e corso Italia".