Servizio veterinario: fino al 14 dicembre uffici chiusi per trasloco

Borgosesia: fino al 14 dicembre gli uffici del Servizio veterinario Asl saranno chiusi per trasloco. Il Servizio sarà nuovamente operativo dal 15 dicembre nella nuova sede in via Lenot (Lingottino ingresso lato Piazzale Coop). Lo sportello sarà aperto da lunedì a venerdì dalle 9 alle 12 su appuntamento contattando i numeri 0163 426820 o 0163 426843. In questi giorni per urgenze improcrastinabili gli utenti sono pregati di contattare il centralino dell'ospedale di Borgosesia al numero 0163 426111.