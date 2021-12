Aspettando Beatrice, rilettura della Divina Commedia

Dopo il successo al teatro civico di Vercelli approda in città "Aspettando Beatrice".

Venerdì 10 dicembre torna ad alzarsi il sipario del Teatro Comunale Cinico Angelini con lo spettacolo teatrale della Compagnia Teatrolieve di Fontanetto Po.

Una bella rilettura della Divina Commedia in cui Giovanni Mongiano si è destreggiato in molti ruoli, interpretando Ulisse, Virgilio, il conte Ugolino, in una performance spettacolare che ha catturato il pubblico.

Con: Luca Brancato, Carlotta Giarola, Anna Antonia Mastino, Giovanni Mongiano, Claudio Bianzino; sassofoni: Elena Anzolla, voce e basso: Vittorio Gallione, chitarre: Riccardo Giusti, batteria: Matteo Sarasso, danzatrici: Isabel Cortès Nolten, Chiara Barbesino.

Regia Giovanni Mongiano.

Biglietti interi a dodici euro, ridotti dieci euro.

Prenotazioni: Cartoleria Cipolla, via San Giuseppe o ai numeri 3381378957 – 338/5025373.