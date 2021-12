Trino: 25 mila euro per il Bosco della Partecipanza

Approvata dall’assemblea dei soci partecipanti la convenzione per il 2021 tra la Partecipanza dei Boschi di Trino e l’Ente di gestione delle aree protette del Po piemontese. Arrivano così al sodalizio trinese 25.000 euro per l’anno in corso.

Ma non finisce qui: con una missiva firmata dal presidente Roberto Saini, l’Ente parco del Po, dopo aver sentito il vice presidente della Regione Piemonte Roberto Carosso, ha approvato la convenzione che assicura 25.000 euro per il 2021 alla Partecipanza ed inoltre ha messo all’ordine del giorno del prossimo consiglio il bilancio di previsione 2022 e il triennale 2022-2024 all’interno del quale sono state inserite le spese destinate alla gestione del Parco Naturale del Bosco della Partecipanza e delle Grange vercellesi e pertanto con quell’atto sarà possibile riproporre la convenzione all’interno della quale prevedere le somme destinate alla Partecipanza, recuperando anche gli importi non erogati nel 2020.

"Sono soddisfatto che si sia trovata la soluzione così che per il 2021 otteniamo la cifra di 25.000 euro ma soprattutto con la prossima convenzione recupereremo anche la quota che non ci è stata versata nel 2020 - commenta il primo conservatore della Partecipanza Ivano Ferrarotti - Su queste basi l’assemblea dei soci partecipanti ha deciso di approvare la convenzione per quest’anno".