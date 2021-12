Trino: tornano le "Vetrine viventi di Natale"

Tornano a Trino le “Vetrine viventi di Natale” nei negozi cittadini. L’appuntamento è per oggi, mercoledì 8 dicembre, dalle 16 alle 19,30 e l’evento è promosso da Aoct.

Intanto ieri, martedì, è stato inaugurato il presepe del Gruppo Alpini nella chiesa della Madonna delle nevi in piazza Mazzini. Oggi, giorno dell’Immacolata, oltre alle vetrine viventi, dalle 16 alle 19 ci sarà “Una notte al museo”: sarà possibile visitare il museo civico “Gian Andrea Irico” prenotandosi a [email protected] Sempre oggi parte l’iniziativa “Compra locale...vinci il Natale” di Ascom che mette in palio come primo premio una Kia Picanto. I dettagli per partecipare al concorso si trovano sul sito https://www.nataleascom.it/.

Domenica 12 dicembre invece dalle 10 alle 15,30 con ritrovo sotto l’atrio municipale ci sarà “La casa del giocattolaio” con la quale ogni bambino è chiamato a compiere una ricerca speciale, ovvero ritrovare lo spirito del Natale. Si tratta di uno spettacolo/gioco interattivo ed itinerante per le vie e le piazze di Trino per la durata di circa 40/50 minuti, compresi gli spostamenti, e può venire ripetuto diverse volte nel corso della giornata, consentendo a più partecipanti, organizzati in turni di massimo 30 bambini, di prendere parte all'iniziativa. L’adesione è gratuita ma con prenotazione obbligatoria online su bit.ly/giocattolaio. Per informazioni è possibile contattare il 349-4007604.