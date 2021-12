La "Magia del Natale a Palazzolo" regala numerosi appuntamenti

Domani, mercoledì 8 dicembre, saranno al via gli appuntamenti della “Magia del Natale a Palazzolo”.

Alle 14,30 prenderà il via il giro per le vie del paese in carrozza con i cavalli del "MP Dream Ranch", mentre alle 16,30 verrà inaugurato il presepe nella chiesa di San Giuseppe. Altro momento topico sarà quello delle 17 quando ci sarà l’accensione delle luminarie natalizie in corso Italia e dell’albero di Natale in piazza Giovane Italia, dove dalle 15 ci sarà la merenda per tutti.

Domenica 12 dicembre alle 15 si proseguirà con i mercatini di Natale lungo corso Italia, il banchetto dei “Cuori di ciccolato” di Telethon con prenotazioni al 348-4184335, il banchetto dei bambini della scuola materna ed elementare con i loro lavoretti e i premi della "Lotteria di Natale" per la scuola di Palazzolo Vercellese. A partire dalle 15 ci sarà la merenda per tutti con i banchetti del Comitato Festeggiamenti "Nuovo Gruppo Fagiolata" e dell'O.d.V. San Vincenzo, accompagnata dalla Banda Musicale "Fausto Nervi". Alle 16 in piazza Giovane Italia spazio a Babbo Natale e le letterine dei bambini: verrà addobbato l'Albero di Natale dei bambini con le loro decorazioni insieme agli aiutanti di Babbo Natale. Alle 17 si procederà quindi con l’accensione dell'albero di Natale con le canzoni natalizie dei bambini della scuola materna ed elementare e i ragazzini delle medie. Non è finita qui: alle 18 ci sarà il lancio delle lanterne volanti in piazza Giovane Italia.

Venerdì 24 dicembre dopo la messa di Natale ci sarà il banchetto con panettone, pandoro, cioccolata calda e vin brülé all’oratorio parrocchiale a cura del Gruppo Alpini di Palazzolo Vercellese. Gli eventi natalizi sono seguiti dal consigliere delegato Simone Trivellato con il Comitato Gioventù Palazzolese.