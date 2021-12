Sportello provvisorio per aiutare a cambiare il medico di base

Santhià: per il cambio del medico di base sarà attivo da oggi, lunedì 6 dicembre, uno sportello comunale provvisorio per aiutare gli utenti a compilare la documentazione necessaria. "In questi giorni - spiegano dall'amministrazione - un gran numero di persone, specialmente le più anziane, hanno riscontrato difficoltà nella prassi. Il Comune ha così deciso di dare un aiuto pratico". Lo sportello sarà aperto al pubblico al primo piano del municipio dal lunedì 6 a venerdì 10, escluso mercoledì 8, dalle 9 alle 12. E' necessario presentare una copia del documento d’identità e del codice fiscale di tutti i famigliari che intendono cambiare il medico di base.