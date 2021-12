Trino: una mostra sul rapporto tra uomo e ambiente

Verrà inaugurata domenica 5 dicembre alle 15 al Palazzo Paleologo la mostra degli studenti del liceo artistico “Ambrogio Alciati” intitolata “Tra gli alberi. Un viaggio tra immagini e parole”.

Resterà aperta fino al 9 gennaio il venerdì dalle 10 alle 13 e di sabato e domenica dalle 16 alle 18, mentre sarà chiusa nei giorni festivi. L’ingresso è libero e nel rispetto delle norme anti Covid-19. La mostra è organizzata con la Partecipanza dei Boschi, con il contributo del Comune di Trino e il patrocinio dell’Ente Parco Naturale del Po Piemontese.

Dal liceo presentano l’appuntamento di domenica: "I giovani autori del liceo artistico “Ambrogio Alciati” di Vercelli e Trino si sono confrontati con il tema del complesso rapporto tra l’uomo e l’ambiente, esprimendo pensieri, sensazioni e stati d’animo attraverso rielaborazioni grafiche, pittoriche, digitali, tra realtà e fantasia, tra ironia e dramma, tra passato e futuro. Si tratta di un argomento di stringente attualità, ma mentre i rapporti scientifici ne parlano in termini tecnici e non accessibili a tutti, l’arte comunica in modo più diretto e riesce a sensibilizzare un pubblico più vasto. Con il loro apporto creativo, i ragazzi illustrano innumerevoli aspetti e sfaccettature del mondo vegetale e delle molteplici interazioni esistenti non solo tra gli alberi, ma anche tra uomo e natura. Suggestive installazioni, storie illustrate, avveniristici progetti di architettura e design dell’arredo, originali dipinti e fotografie sono il prodotto di tecniche e stili del tutto personali; il linguaggio visivo si fonde con quello verbale dando origine a soluzioni innovative che uniscono arte e scienza, storia e letteratura".

Per concludere: "Gli allievi coinvolti nel progetto appartengono ai diversi indirizzi del liceo artistico: arti figurative, architettura e ambiente, design. Con senso di appartenenza hanno inoltre partecipato alcuni ex allievi, ora professionisti in vari settori della comunicazione visiva. L’inaugurazione sarà preceduta da una relazione tecnica sul territorio da parte del dottor Enrico Rivella di Arpa Piemonte e dalla presentazione del carnet de voyage “L’abbazia, il bosco, il riso nella natura del Parco delle Grange” a cura del professor Carlo Rosso, con i disegni di Lorenzo Dotti, pittore e illustratore naturalista".