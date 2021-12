Borgosesia: è stato pubblicato il bando per la gestione del Parco Magni. "Le caratteristiche dell’attuale bando sono analoghe a quelle del precedente - commenta l’assessore al Parco Magni, Eleonora Guida - l’affidamento della gestione del Parco è finalizzato alla miglior conduzione di tutta l’area, arricchita dal business legato al bar, che si trova nella “orangerie” di Villa Magni. L’obiettivo del Comune è far vivere il parco, con eventi ed iniziative che rendano l’area attraente – aggiunge l’amministratrice – e questo obiettivo coincide con quello di far crescere l’area ristoro, che ha tutte le potenzialità per diventare un punto di riferimento per eventi di vario genere. Siamo certi che le idee a tal proposito non mancano, aspettiamo le proposte degli aspiranti gestori, che speriamo siano interessanti e numerose".

Le domande devono pervenire, per via telematica, entro il 20 dicembre alle ore 12. All’interno del bando si trovano tutti gli elementi necessari a formulare l’offerta, ulteriori informazioni si possono richiedere al n. 0163 51555 (int.2), a disposizione per rispondere alle domande degli utenti.

"Il nostro Parco Magni è diventato, negli anni, sempre più bello, ordinato e suggestivo – aggiunge Guida – lo abbiamo arricchito con giochi per bambini, nuove piantumazioni e aree di relax, ci siamo presi cura degli alberi e abbiamo risistemato le sponde del fiume verso le quali l’area verde degrada. La piccola chiesa sconsacrata è sempre più spesso scenario di matrimoni di charme e dunque ci sono tutti gli elementi per rendere questo parco un vero e proprio gioiello per tutto il nostro territorio: sono certa che non manchino imprenditori visionari, che nei prossimi 6 anni sapranno imprimere la giusta marcia all’area di ristoro, con beneficio di tutti".

Il bando si trova al link: https://www.unionemontanavalsesia.it/it-it/amministrazione/atti-pubblicazioni/bandi-di-gara