Pertengo: un murale per far conoscere le tradizioni del paese

Sono terminati a Pertengo i lavori del murale dipinto sulle pareti di un’abitazione privata che si affaccia sulla “piazzetta nuova”, in pieno centro paese.

«L’idea, nata circa un anno fa e rimasta temporaneamente ferma a causa della pandemia – spiega il sindaco Giovanni Mazzeri - era quella di rendere visibile quello che Pertengo ha di bello da offrire a chi non conosce il paese. Abbiamo così deciso di incaricare l’insegnante e pittrice Lorena Fonsato (nella foto), che si è occupata del bozzetto, e l’artista Jacopo De Dominici, per dipingere i muri “liberi” di una casa collocata proprio sulla piazza, offrendo un vero e proprio benvenuto a chiunque passi per il paese, così da farci anche un po’ di sana pubblicità».

Sulle pareti, dove domina la scritta “Benvenuti a Pertengo”, si vedono la rappresentazione del Santuario campestre, sulla strada per Costanzana (all’interno del quale è possibile ammirare la Madonna nera), l’effigie del patrono di Pertengo, San Germano, e della Madonna nera col Bambinello, riproduzione di quella del Santuario di Oropa e del Duomo di Orvieto. Il tutto circondato dall’immagine del biancospino (brisulìn in dialetto), fiore oggetto di una leggenda antica centinaia di anni, e da un tramonto che farà da sfondo alle mondine che lavorano nei campi, simbolo della vita rurale tipica dei nostri paesi. «Ci tengo veramente a ringraziare i nostri artisti, che stanno dedicando i loro fine settimana a questo lavoro, senza ottenere alcun compenso – afferma ancora Mazzeri - e un grazie di cuore va anche al signor Claudio Franco, che ci ha permesso di sfruttare le pareti della sua abitazione, per abbellire il nostro Comune, stimolando nelle persone che passano di qui anche solo per caso la curiosità e l’interesse verso i suoi luoghi sacri e storici».