Lozzolo: il patrimonio edilizio comunale è amianto free. Oggi, venerdì 3 dicembre, è stata rimossa l’ultima parte presente su un’autorimessa comunale. "E’ importante essere riusciti a rimuovere tutto l’amianto - commenta il sindaco Roberto Sella - Negli ultimi anni, approfittando di bandi e finanziamenti siamo riusciti, un po’ per volta, a raggiungere questo traguardo importante per la salute della cittadinanza". L’intervento ha previsto l’asportazione di circa 40 metri quadrati, ora si provvederà alla sostituzione di lastre in cemento sopra gli spogliatoi e la successiva posa di lastre in acciaio coibentate con pannelli fotovoltaici. In passato erano state fatte campagne di sensibilizzazione per incentivare la rimozione ed il corretto smaltimento da parte dei privati. "Questa operazione permetterà di fare un passo in avanti verso la sostenibilità ambientale" commenta il consigliere delegato Marco Basso.