Fidas: 140 donazioni per Piera Gagnone

Sono 140 le donazioni raggiunte dalla palazzolese Piera Gagnone. Si tratta di un traguardo mai raggiunto prima da una donna tra i gruppi Fidas della zona.

Dalla Fidas di Trino comunicano questo importante risultato per la donatrice: "Giovedì scorso c'è stata una piccola cerimonia in onore della donatrice Piera Gagnone del gruppo Fidas di Palazzolo che ha effettuato la sua 140ª donazione di sangue, traguardo mai raggiunto nei gruppi Fidas della zona per una donatrice. Ha effettuato la sua prima donazione il 7 marzo 1971, da sempre attiva nel mondo del volontariato, ha ricoperto ruoli da consigliere del gruppo Fidas di Palazzolo, e, insieme al marito Enzo Rivalta, presidente della Fidas di Palazzolo per quasi 10 anni, hanno gestito il gruppo raggiungendo ottimi traguardi. Oggi Piera aiuta il gruppo di Trino, insieme a Teresa Molinaro, nell'assistenza dei donatori durante i prelievi. La presidente di Palazzolo Fulvia Parasacco, e la Fidas tutta, ringraziano pubblicamente Piera per quello che ha fatto in questi anni diventando un esempio da seguire per gli stessi volontari".