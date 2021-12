Atl: blog tour tra Varallo e Gattinara

Proseguono le attività di promozione del territorio vercellese ad opera dell'Agenzia di accoglienza e promozione turistica Biella Valsesia Vercelli.

L'ultimo weekend di novembre è stato oggetto di un importante progetto realizzato a più mani con i Comuni di Varallo e Gattinara che ha coinvolto 10 influencer del Nord Italia in un blog tour che li ha portati a conoscere le incredibili bellezze storiche e naturalistiche della città di Varallo e della vicina Gattinara. L'iniziativa, che ha visto Atl impegnata nella creazione di diversi programmi declinati per tematiche, si è svolta tra sabato 27 e domenica 28 novembre.

Tra gli ospiti Pietro Ienca, Martina Bianchi e Luigi Chiurchi, membri attivi di Trip in your shoes, una community che vanta quasi 30 mila follower e che mira a rendere il pubblico sempre più consapevole circa il valore della cultura locale e della natura, quella vera e lontana dalle grandi rotte turistiche. Insieme a loro Omar Ultra Adventurer, con cui hanno condiviso un itinerario outdoor dedicato a natura e sport prima alla scoperta del Sacro Monte di Varallo per poi proseguire con un breve trekking verso il Monte Tre Croci per ammirare alcuni splendidi scorci di panorama autunnale. Il pomeriggio è stato teatro invece dell'azienda agricola “Valsesia cashmere”, una piccola realtà familiare dove Alberto e Francesca vivono con i figli in una piccola oasi di natura ed ecosostenibilità alle porte di Varallo, allevando capre cashmere e realizzando pregevoli oggetti

d'artigianato.

A scoprire e vivere appieno tutte le meraviglie storiche e artistiche di Varallo sono stati invece Filippo Racanella de Le strade di Torino, Ilaria Polo de Le strade di Milano, Carolina Isella di Eccellenza Italiana, Luisa Ambrosini di Tacchi e pentole e Sara Caulfield. Accompagnati dalle parole esperte delle guide di Atl, prima hanno potuto ammirare da vicino le cappelle del Sacro Monte per poi scoprire l'incredibile arte di Gaudenzio Ferrari all'interno della Chiesa di Santa Maria delle Grazie con la maestosa Parete Gaudenziana e proseguire infine con la vista alla Pinacoteca di Varallo e al Museo Calderini, dove la conservatrice Paola Angeleri ha illustrato gli incredibili capolavori artistici conservati tra le mura di Palazzo dei Musei. La giornata si è poi conclusa con un giro tra le contrade storiche della città e un assaggio delle tradizionali miacce.

Domenica è stata invece dedicata principalmente alla scoperta delle terre di Gattinara dove il gruppo outdoor si è recato fin dalle prime luci del mattino per percorrere in bicicletta un semplice itinerario attraverso i vigneti della zona, passando per il Castello di San Lorenzo e la Torre delle Castelle. Dopo una prima visita alla Fattoria Cerini, una piccola azienda agricola posta sulle sponde del torrente Mastallone a Varallo, anche il secondo gruppo è giunto a Gattinara per scoprire l'eccellente tradizione vitivinicola di quest'area presso l'Enoteca Regionale sita in villa Paolotti. Dopo una visita all'Ecomuseo e una degustazione di vini e prodotti del territorio in compagnia del direttore dell'enoteca e di un sommellier, il gruppo riunito si è recato alla Torre delle Castelle per concludere quest’esperienza con uno scenario da cartolina: i caldi colori del tramonto a tingere le colline gattinarensi.

E non è tutto, anche il profilo Mybestplace, un progetto ambizioso che si pone come vetrina per scoprire nuove suggestive location di viaggi in Italia e nel mondo, si occuperà della divulgazione di contenuti e della creazione di editoriali per il mese di dicembre che avranno come oggetto Varallo e la Valsesia. “L'eco mediatico di questo breve weekend promozionale fuori porta non si è fatto attendere - commenta Pier Giorgio Fossale, presidente di Atl Biella Valsesia Vercelli - Molte sono le richieste pervenute a questi visitatori d'eccezione da parte dei propri followers: la Valsesia è uno scrigno di tesori incredibile a due passi

da Torino e Milano che rapisce e resta nel cuore”.