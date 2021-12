Trino: tutti gli appuntamenti del Natale

Parte ufficialmente questa sera, mercoledì 1° dicembre, la serie delle iniziative di “Natale a Trino”. Sarà l’accensione delle luminarie natalizie, in diretta social sui canali del Comune di Trino, alle ore 19, ad aprire il mese delle festività natalizie in città. Ecco il calendario completo.

Giovedì 2 dicembre alla cascina Guglielmina dalle 15 si terrà la conferenza “La gestione forestale responsabile del Bosco delle Sorti della Partecipanza” sulla certificazione di servizi ecosistemici. Venerdì 3 dicembre alle 21,15 al Paleologo verrà presentato il libro di Giuseppe Benedetto, con la presenza di Davide Giacalone, “L’eutanasia della democrazia”. Sabato 4 dicembre al mercato in mattinata saranno presenti gli Alpini di Trino con gli “Alberi di Lucio”. Domenica 5 dicembre alle 9 da piazza Comazzi via alla terza maratona di Trino, alle 10 la mezza maratona e alle 10,15 la gara corta, organizzate da Gruppo Podistico Trinese e Torball Club Vercelli, mentre al pomeriggio alle 15 al Palazzo Paleologo appuntamento con “Gli alberi. Un viaggio tra immagini e parole” con una performance visiva realizzata dal liceo artistico “Ambrogio Alciati” di Trino, una relazione tecnica sul territorio del dottor Enrico Rivella di Arpa Piemonte e la presentazione del carnet de voyage a cura del dottor Carlo Rosso “L'abbazia, il bosco, il riso nella natura del Parco delle Grange” con i disegni di Lorenzo Dotti.

Martedì 7 dicembre alle 10 alla chiesa della Madonna delle nevi verrà inaugurato il presepe alpino del Gruppo Alpini Trino. Mercoledì 8 dicembre dalle 16 alle 19,30 tornano le “Vetrine viventi di Natale” nei negozi della città, che saranno aperti tutte le domeniche di dicembre, con sorprese animate in vetrina, mentre dalle 16 alle 19, prenotandosi via mail a [email protected], sarà possibile partecipare a “Una notte al museo” con la visita al museo “Gian Andrea Irico” di piazza Garibaldi accompagnati dagli esperti della Tridinum. Venerdì 10 dicembre dalle 21 al Teatro Orsa di piazza San Giovanni Bosco torna lo spettacolo “Danza e musica per Natale” proposto dall’Associazione Trinese Amici Pompieri con la collaborazione della scuola di danza “Il sogno di giò” e come ospite d’onore l’illusionista Manuel Guarnori.

Sabato 11 dicembre alle 15 in piazza Audisio arriveranno i Babbi Natale in moto della Three Towers con la sfilata in motocicletta e alle 17 il vin brulè da Jolie Cafè, mentre in frazione Robella, in piazza Montagnini, il Circolo Amici Robellesi dalle 14,30 alle 17 propone la castagnata natalizie. Intanto alle 16 nei locali dell’Azienda pubblica di servizi alla persona “Sant’Antonio Abate”, l’ex Ipab, si terrà il concerto di Natale proposto da Roberto Amadè che si esibirà in canti di Natale per i nonni col coro dei Three Towers. Alle 20,30 al Teatro civico arriva per la prima volta a Trino la cerimonia del Coni per il “Premio Talento vercellese” con la consegna delle benemerenze provinciali.

Domenica 12 dicembre l’Associazione Arma Aeronautica alle 10 in piazza dell’Aeronautica celebra la Madonna di Loreto patrona degli aviatori. Dalle 10 alle 15,30 sotto l’atrio municipale andrà in scena “La casa del giocattolaio” con un gioco itinerante dedicato ai bambini per ritrovare lo spirito natalizio. Alle 15,30 dal mercato coperto di piazza Comazzi partirà invece la “Marcia della solidarietà” in onore delle associazioni di volontariato. Alle 17 al mercato coperto spazio invece allo spettacolo “Babbo Natale e Befana talent show” con l’esibizione di ballerini, maghi, cabarettisti e tanto altro ancora, per eleggere il Babbo Natale e la Befana dell’anno.

Dal 13 al 18 dicembre arriva invece la “Sport Week” con esibizioni, gare e prove gratuite per una settimana tutta in movimento con le associazioni sportive che hanno aderito: Angry Wheels Mtb, Judo Marmar, Karate Pontestura-Trino, Officina Cinematica, Pallacanestro Trino, Tennis Tavolo Green Trino-Palazzolo, Play Sport School, Il Sogno di Giò, Yulli Dance. Da giovedì 16 dicembre alle 20,30 tutti i giorni fino alla vigilia di Natale in chiesa parrocchiale ci sarà la novena di Natale. Venerdì 17 dicembre alle 21 al Teatro civico ci sarà “Christmas on stage” proposto da Yulli Dance, Officina Cinematica e Donne in cammino, per una serata tra teatro, musica e danza. Sabato 18 dicembre alle 15 in biblioteca civica “Favorino Brunod” verrà presentato il libro “Proprio così o quasi” di Rita Tavano, mentre dalle 16 alle 19 al mercato coperto la Marmar propone il “Natale Judo”, un allenamento arbitrato per judoka dai 4 agli 11 anni con esibizione dei judoka agonisti della Marmar Trino. Alle 17 al Teatro civico verrà inaugurata “La Divina”, la mostra fotografica di Alessandro Accossato ispirata a Dante Alighieri. Alle 21,30 nella chiesa parrocchiale di San Bartolomeo verrà proposto “Natale con Fidas”, il concerto natalizio con la corale “San Martino” di Fontanetto Po.

Domenica 19 dicembre dalle 10 alle 20 arriva il mercatino di Natale con tante occasioni e idee regalo lungo le vie del centro nella magica atmosfera natalizia. Alle 10 in biblioteca civica “Favorino Brunod” verrà presentato il libro “Canti semplici per la comunità parrocchiale “ di don Dante Destefanis, a trent’anni dalla sua morte, e curato da Bruno Ferrarotti. Alle 11,15 in chiesa parrocchiale verrà poi celebrata la messa in onore di don Dante con il coro di Tronzano diretto da Gabriele Pisoni. Dalle 16 alle 19,30 ad animare il pomeriggio trinese ci saranno lungo le vie del centro artisti di strada, una banda di Babbi Natale, e il trenino. Alle 17 al Teatro civico tornano le commedie allegre proposte da ‘L Lantarnin dal Ranatè con “Fantasma in pantofole” della Compagnia Bottega Attori di Torino. Giovedì 23 dicembre tra le 9,30 e le 12 il Babbo Natale della Pro Loco e i suoi elfi andranno nelle scuole per consegnare i doni natalizi. Aprirà anche la mostra col presepe e le altre opere di Biagio Vellano organizzata dalla Pat e che sarà aperta dalle 10 alle 11,30 e dalle 15 alle 17,30 fino al 6 gennaio nella chiesa di San Giovanni Battista. Alle 15 ci sarà l’accensione dell’albero di Natale allestito dalla Pat sotto l’atrio municipale. In biblioteca civica e nella sede di Artedù, l’associazione proporrà dalle 15 alle 18 il laboratorio natalizio per i bambini intitolato “Nataleggendo” per un pomeriggio fra giochi, animazione, lettura. Alle 21,30 in chiesa parrocchiale torna il concerto di Natale della Banda Musicale Cittadina “Giuseppe Verdi” diretta da Bruno Raiteri.

Venerdì 24 dicembre dalle 15,30 alle 18,30 arriva “MaratoNatale” il concertone dei ragazzi di Artedù al Teatro civico. Alle 23 al Civico il bar Cose Buone propone “Aspettando il Natale” con la musica dj set, e alle 24 in parrocchia verrà celebrata la messa di mezzanotte. Sabato 25 dicembre alle 10 appuntamento sempre in parrocchia per la messa di Natale. Venerdì 31 dicembre alle 20 appuntamento con il cenone di capodanno organizzato con la Shary Band. Gli ultimi appuntamenti: sabato 1° gennaio alle 10 in parrocchia ci sarà la messa di inizio anno, mentre mercoledì 5 gennaio alle 22 al Civico spazio alla festa e alla musica con “Happyfania” con Cose Buone. Giovedì 6 gennaio alle 18 all’oratorio salesiano di piazza San Giovanni Bosco torna la Befana dell’Atrap con la discesa della vecchina per distribuire dolci ai bambini.