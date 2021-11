A Trino si parlerà di nucleare di quarta generazione con Legambiente

“Nucleare di 4ª generazione? Il problema non cambia!” è il titolo dell’appuntamento organizzato dal gruppo di Trino di Legambiente per venerdì 3 dicembre alle 21 al Teatro civico.

Da Legambiente avvisano che "in ottemperanza alle misure di contenimento del contagio da Covid-19, i partecipanti saranno tenuti a presentarsi muniti di mascherina e ad esibire il Green pass. I posti saranno contingentati, pertanto si invita a confermare la partecipazione al numero 335-5359463 contattando Giuliana De Gasperi. Chi non potrà essere presente, potrà collegarsi in diretta sulla pagina Facebook https://www.facebook.com/legambientetrino".

Il gruppo trinese di Legambiente presenta così la serata di venerdì prossimo: "Da più parti del mondo politico, scientifico, giornalistico, si prospetta il ritorno salvifico all’energia nucleare. Durante la serata spiegheremo perché sarebbe un ritorno al passato. La serata sarà l’occasione per discutere anche delle posizioni del sindaco in merito alla candidatura di Trino come deposito unico delle scorie e del nuovo nucleare". Interverranno Angelo Tartaglia, fisico ed ingegnere, già docente del Politecnico di Torino, per parlare su “Nucleare: miti e realtà”, e Gian Piero Godio, di Legambiente e Pro Natura, che parlerà su “Il nucleare, da fissione o da fusione, è l’alternativa più pericolosa”. Farà da moderatore Umberto Lorini.