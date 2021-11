A Piode rinasce la Pro Loco e si programma il Natale: dopo che la pandemia aveva bloccato la ricostituzione del gruppo, il cui mandato era scaduto proprio in piena crisi sanitaria, nei giorni scorsi l’assessore alle Associazioni, Barbara Baladda, ha convocato i compaesani ed è nato il sodalizio, costituito da undici persone e con un presidente donna.

"Era un peccato che la Pro Loco non fosse più operativa - commenta Baladda - e così ho convocato tutti gli interessati ad una riunione che si è rivelata molto produttiva: l’attenzione per il paese non manca, siamo 160 abitanti e molti si sono dimostrati disponibili a mettersi a disposizione della collettività, così abbiamo creato un bel gruppo, formato anche da diversi giovani, ed abbiamo già iniziato a progettare il Natale, con tante idee anche per il 2022".

La presidente della nuova Pro Loco di Piode è Anita Battisti, il segretario è Claudio Agnesina ed il cassiere Mauro Alberti. Il consiglio è costituito da Barbara Baladda, Graziano De Dominici, Giovanni Pisani, Sonia Zanella, Roberto Camosso, Mattina Agnesina, Stefania Colombo, Augusto Gilardi, Alberto Rigolone e Alberto Daffara.

"l primo atto è l’organizzazione del Natale: vogliamo creare un percorso natalizio nel cuore del paese, lungo la via centrale che conduce alla Chiesa Parrocchiale – spiega la presidente Anita Battisti - tutta la via sarà arricchita con illuminazione natalizia e allestiremo una natività molto suggestiva, realizzata con statue a grandezza pressoché naturale e di grande impatto scenico, che posizioneremo nella cappella che si trova nei pressi della chiesa. Arriveranno poi tante altre iniziative, che vogliamo proporre sia per mantenere vivo il paese e la comunità, che per creare occasioni che attraggano visitatori esterni, alla

scoperta di questo piccolo angolo di tranquillità".