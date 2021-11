Iran contro Stati Uniti, partita pericolosa: conferenza su Zoom

L'International Inner Wheel Club Santhià Crescentino organizza questa sera, lunedì 29 novembre alle 20,45 sulla piattaforma Zoom, la conferenza "Iran contro Stati Uniti. Una partita pericolosa", a cura della dottoressa Veronica Gallo. La relatrice terrà questa serata trattando appunti e riflessioni del padre, l'ingegner Pier Carlo Gallo, rotariano e docente per oltre 20 anni dell'Università Popolare della Terza Età e del tempo libero, esperto di storia e costumi del popolo iraniano, grazie a lunghi soggiorni in Iran per motivi di lavoro. Per ricevere le credenziali di accesso alla conferenza scrivere una email a: [email protected] gmail.com.