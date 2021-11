Ha chiesto il parco e l'ha ottenuto: a lei l'onore di tagliare il nastro

Borgosesia: è stato inaugurato il parco di Foresto, che il sindaco Paolo Tiramani aveva promesso a Lucia, la ragazzina trasferitasi nella frazione di Borgosesia da pochi mesi, che aveva segnalato al primo cittadino la mancanza di un’area dove i bambini potessero svolgere attività all’aperto. "Come promesso, abbiamo tagliato il nastro del nuovo parchetto di Foresto – dice Tiramani – che vuole essere un regalo di Natale per Lucia e per tutti gli altri bambini e ragazzini residenti in frazione. Abbiamo invitato Lucia e la sua famiglia a partecipare, ed è stata proprio lei a tagliare il nastro: per rispetto della sua giovane età, non abbiamo voluto che l’inaugurazione avvenisse sotto i riflettori, ci siamo trovati sul posto con lei e la sua famiglia, per una cerimonia semplice ma piena di sorrisi, così come vogliamo sia il tempo che i bambini trascorreranno in questo parco".

Il sindaco ha chiesto a Lucia di averne cura: "E di farsi messaggera tra i suoi amici affinché questo spazio pubblico sia rispettato e ben utilizzato – racconta il sindaco – e siccome ho visto che Lucia è una ragazzina matura e ben educata, sono certo che saprà essere ottima ambasciatrice presso i suoi coetanei. Questo parco è simbolo non solo dell’impegno dell’amministrazione – conclude Tiramani - ma anche della generosità dei borgosesiani, che ringrazio per essersi subito fatti avanti a sostegno dell’iniziativa “Adotta un parco”, consentendoci di riqualificare, nel corso del 2021, il doppio dei parchi gioco che normalmente riqualifichiamo in un anno".