Centro vaccinale: cambiano le giornate di apertura

Santhià: cambiano le giornate di apertura al centro vaccinale. A partire da mercoledì 1° dicembre, per tutto il mese, il centro vaccinale allestito nella sede degli Alpini, in via Michelangelo, sarà operativo nelle giornate di sabato e domenica dalle ore 9,30 alle 12,30 e dalle ore 13,30 alle 15,30 e, per ora, il primo venerdì di dicembre per accelerare la somministrazione del farmaco anti Covid alle categorie fragili.