Moda e teatro: doppio appuntamento domenica 28 novembre

Trino: doppio appuntamento domenica 28 novembre tra moda e teatro. A proporli sono l’Aoct al mercato coperto e ‘L Lantarnin dal Ranatè al Teatro civico. L’Associazione Operatori Commerciali Trinesi invita tutti al mercato coperto di piazza Comazzi domenica alle 18 per la sfilata di moda organizzata con l’appoggio del Comune di Trino, un'anticipazione al ricco programma natalizio trinese che prenderà il via dal 1° dicembre. L’entrata è libera ma è necessario essere in possesso del Green pass.

‘L Lantarnin dal Ranatè invece al Teatro civico propone il secondo appuntamento con le commedie allegre: domenica dalle 17 sul palco ci sarà ci sarà la Compagnia Teatrale Fubinese a presentare “Agosto col maglione”, una commedia scritta e diretta da Massimo Brusasco con la collaborazione di Lidia Mordiglia e Giancarlo Devidi, scenografie di Dina Fiori. Per l’ingresso c’è l’obbligo del Green pass e per informazioni è possibile contattare Mario Martuzzi al 347-6466221.