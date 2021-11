Gli studenti del Calamandrei a Restructura

Gli studenti del Calamandrei si avvicinano al mondo del lavoro.

Le classi 3-4-5 CAT-corso geometri hanno effettuato un'uscita didattica a Torino al Salone dell’edilizia Restructura.

"Questa uscita si colloca nel programma di avvicinamento al mondo del lavoro che l'istituto, sede distaccata dell’IIS G. Ferraris di Vercelli, ha intrapreso con l'apertura a nuove collaborazioni con le realtà professionali e produttive del territorio" spiegano i professori.

Le classi, accompagnate dai docenti Regis e Tonello, si sono recate alla struttura dell’Oval del Lingotto, dove erano allestiti gli stand della manifestazione, incontrandovi i produttori di materiali per edilizia e strumentazioni per la pratica professionale presenti. Incuriositi dall’ambiente, e col supporto dei tecnici degli stand, gli studenti più motivati e curiosi hanno potuto vedere dal vivo le ultime novità, sia come materiali da costruzione, sia come apparecchiature tecniche quali stazioni totali, scanner laser e droni per il rilievo del territorio, uscendo dall'ambito prettamente scolastico.

"La gita è stata effettuata utilizzando mezzi pubblici per gli spostamenti (treno e metropolitana) nell'ottica della sensibilizzazione ed educazione all'uso responsabile dei mezzi di trasporto. La giornata soleggiata ha favorito la buona riuscita della gita, sperando sia la prima di una serie di uscite di istruzione programmate per l'anno scolastico, appena iniziato" concludono i docenti.