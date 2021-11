Conad dona due panchine rosse

Due panchine rosse donate da Conad sono state inaugurate il 25 novembre nell’atrio delle scuole medie e nella galleria del supermercato.

"Con l’installazione delle panchine rosse, che rappresentano simbolicamente un luogo di incontro, si vuole testimoniare inequivocabilmente l’impegno di Conad nei confronti dell’universo femminile, per non far sentire sole le vittime nella lotta contro la violenza e per diffondere consapevolezza su questo preoccupante fenomeno con un segno tangibile di un impegno quotidiano volto ad aiutare le donne a uscire da situazioni di violenza", spiegano i responsabili Conad.